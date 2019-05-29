Пятеро жителей Тюменской области зверски убили знакомого и задушили свидетеля убийства

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-29T15:39:34+03:00

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В Тюменской области возбуждены уголовные дела в отношении пятерых жителей Упоровского и Исетского районов. Мужчины, в зависимости от роли каждого, обвиняются в убийстве и в групповом убийстве с целью сокрытия другого преступления.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, вечером 18 мая трое жителей Упоровского и Исетского районов из-за личных неприязненных отношений убили своего 40-летнего знакомого неподалёку от села Николаевка. Причём своё убийство они планировали заранее. Чтобы скрыть следы преступления, они привлекли ещё двух своих знакомых, которые закопали труп в лесу.

Также обвиняемые убили 37-летнего случайного свидетеля, который собирался сообщить о совершённом преступлении в полицию. Мужчину задушили, а тело с привязанным грузом утопили в водоёме недалеко от Николаевки. После совершения преступления четверо злоумышленников покинули Тюменскую область.

Вскоре группировку задержали в Екатеринбурге и доставили в Заводоуковский межрайонный следственный отдел. Сейчас все они находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU