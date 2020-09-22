Арктический циклон надвигается на Тюмень – возможен снег

Самое мощное похолодание с начала осени прогнозируют синоптики в Сибири. Фото: Ирина Ромашкина

Самое мощное похолодание с начала осени прогнозируют синоптики в Сибири. Метеорологи предполагают, что в Тюменской области сегодня, 22 сентября, может выпасть снег.

Накануне по северо-востоку Европейской России, Предуралью и Уральскому хребту пронеслась волна снегопадов, сообщает Центр ФОБОС. Местами даже сформировался снежный покров – примерно на две недели раньше нормальных климатических сроков. Похолодание добралось до Среднего и Южного Урала. В Екатеринбурге вовсе была метель!

– Причина резкого ухудшения погоды – вторжение холодного атмосферного фронта с Карского моря. Постепенно он пробивается вглубь России и уже сегодня будет смещаться в Центральное Приобье. Основные запасы влаги его облачные поля оставили на склонах Урала, так что интенсивность осадков ожидается небольшой. Но на востоке Ямала, Югры, на севере Тюменской и Омской областей дожди могут переходить в снег, – заявили синоптики.

Результатом арктического вторжения станет похолодание, из-за чего в Сибири встретятся октябрь и август. На западе региона температура сегодня резко понизится, утверждают специалисты.

– Даже в южных Кургане, Тюмени и Челябинске после полудня мы ожидаем не выше плюс 5 – 10 градусов. Но при этом на Алтае, в верховьях Оби и Енисея словно всё еще продолжается лето, и это не преувеличение, – говорят метеорологи.

Напомним, сегодня ночью синоптики прогнозировали понижение температуры воздуха до нуля градусов. Днем столбики термометров поднимутся максимум до плюс 12 градусов.