Погода на 22 сентября в Тюмени: похолодало до нуля градусов

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Сегодня, 22 сентября, в Тюменской области обещают дожди и похолодание до нуля градусов.

В регионе сегодня будет облачно, небольшие осадки, ветер западный, северо-западный 7 – 12 м/с, температура ночью от 0 до 5 градусов, днем плюс 7 – 12 градусов.

В народном календаре сегодня отмечается память святых Иоакима и Анны – родителей Богородицы. Этот день также является попразднеством Рождества Богородицы, на Руси его называли Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии. Также было принято, чтобы молодые родители или даже еще бездетные новобрачные дарили подарки близким людям. Как правило, родные получали от них в дар круглые пироги.