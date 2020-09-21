В Тюмени 24 сентября начнется отопительный сезон

В течение шести дней, начиная с 24 сентября, энергия будет поставлена во все микрорайоны города Фото: Ирина Ромашкина

Постановление о начале отопительного периода 2020 – 2021 годов в областном центре накануне подписал глава Тюмени Руслан Кухарук. При этом в 155 учреждениях социальной сферы города уже включили отопление. В жилых домах тепло пойдет с 24 сентября.

Единая теплоснабжающая организация «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) сообщила, что приступит к поэтапному включению и наладке режимов централизованной системы теплоснабжения (ЦСТ).

– Согласно утвержденной программе в течение шести дней, начиная с 24 сентября, энергия будет поставлена во все микрорайоны города. Тепловая энергия в первую очередь поступит в микрорайоны, расположенные в непосредственной близости к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также в дома, запитанные от котельных установок, – сообщается на сайте УСТЭК.

Далее тепло дадут в районы заречной и центральной частей города, а на завершающем этапе отопление поступит в район Дома Обороны, частного и промышленного секторов.

Напомним, что ранее на круглом столе на тему «Бесперебойное тепло-, водоснабжение и водоотведение: как в Тюменской области реализуется концессионное соглашение», организованном изданием «Комсомольская правда» – Тюмень», эксперты обсудили подготовку к отопительному сезону. В частности, отметили, что у руководителей муниципальных органов власти теперь нет жесткой необходимости ждать пять суток, когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов.