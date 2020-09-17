В Тюмени обсудили готовность к отопительному сезону и модернизацию системы водоснабжения региона. Фото - pixabay.com.

В Тюмени обсудили подготовку к отопительному сезону и модернизацию системы водоснабжения Тюменской области. Круглый стол на тему «Бесперебойное тепло-, водоснабжение и водоотведение: как в Тюменской области реализуется концессионное соглашение» прошел в формате онлайн. Он состоялся в рамках совместного проекта «Говорим о важном» изданий «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня».

В экспертной встрече приняли участие: заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов, генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» Андрей Максимов и генеральный директор АО «УСТЭК» Марат Царгасов.

Спикеры рассказали о проводимой регионом работе в части модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также об итогах гидравлических испытаний на теплосетях и готовности Тюменской области к предстоящему отопительному сезону.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН БЕЗ СБОЕВ

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, предприятия жилищно-коммунального хозяйства области готовы к отопительному периоду на 97 процентов. Несмотря на карантинные мероприятия и ограничительные меры, ресурсоснабжающие организации не прекращали работу, продолжая выполнять намеченные планы по подготовке, ремонту и замене инженерных сетей, находящихся в эксплуатации. Вся работа ведется в плановом режиме и близится к завершению.

– На подготовку сетей в регионе направлено почти 4 миллиарда рублей, в том числе из внебюджетных источников финансирования – более 3 миллиардов 200 миллионов. Подготовка в полном объеме завершена в Ишиме, Голышмановском городском округе и в восьми муниципальных районах региона – Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском. В остальных муниципалитетах подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства находится в стадии завершения, – рассказал Вячеслав Вахрин.

По словам замгубернатора, отопительный период уже стартовал в Ишиме, Вагайском, Ишимском, Юргинском и Упоровском районах, Голышмановском городском округе. Решения о начале отопительного периода с 15 сентября приняты в Нижнетавдинском, Бердюжском, Исетском и Омутинском районах, с 16 сентября – в Викуловском, Ялуторовском и Сорокинском районах, с 14 сентября – в Тюменском и Ялуторовском районах, а также в Заводоуковском городском округе.

– Для объектов жилого фонда отопление начнется при наступлении погодных условий по решению органов местного самоуправления. По состоянию на 14 сентября, подача теплоносителя произведена по 402 объектам социальной сферы региона – это более 20 процентов от их общего числа. Никаких рисков при начале отопительного периода нет, – выразил уверенность Вячеслав Вахрин.

До конца недели планируется завершить и все работы на тепловых сетях Тюмени. Готовность к отопительному периоду составит 100 процентов. Таким образом, отопительный сезон в областном центре может начаться уже 24 сентября, сообщил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

– Объем работ, проведенных при подготовке к наступлению отопительного сезона в Тюмени, огромный, потому что большое количество объектов городской инфраструктуры находится в областном центре, – отметил замглавы администрации, добавив, что на сегодняшний день все заявки от руководителей социальных учреждений выполнены и системы отопления включены в 155 зданиях Тюмени.

Говоря о вероятной дате подачи тепла в дома областного центра, Павел Перевалов пояснил, что правила принятия решения о начале отопительного сезона сформулированы очень удобно для муниципалитетов. У руководителей муниципальных органов власти теперь нет жесткой необходимости ждать пять суток, когда среднесуточная температура будет ниже плюс 8 градусов. К тому же жители города уже начинают активно задавать вопросы о начале отопительного сезона.

Параллельно в областном центре завершается и ремонтная кампания тепловых сетей. В этом году энергетики обновили 22 км сетей (против 16 км в 2019-м). Все планы выполняются согласно намеченным графикам. В целом программа подготовки к зиме была масштабной и включала проведение гидравлических испытаний на более чем 800 км тепловых сетей Тюмени, отметил генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.

– Еще 4–5 лет назад к итогам проведения ремонтных работ в год добавлялись 1–2 километра. Теперь новая динамика позволяет рассчитывать на то, что качество теплоснабжения в Тюмени будет расти с каждым годом, – заявил спикер.

По словам Марата Царгасова, в этом году компании удалось сократить время проведения опрессовок. Теплоэнергетики поставили перед собой задачу уйти от плановых 14 суток на каждый этап хотя бы до 8 – 10 суток. Поэтому на многих участках гидравлические испытания завершились на двое суток раньше.

– Это было довольно трудно, но будем двигаться в этом направлении дальше. Самым сложным для нас объектом в этом году стал мегапроект – реконструкция подкачивающей насосной станции № 5. Она обеспечивает качественные режимы теплоснабжения более чем трети городских объектов. Станция 35 лет работала без ремонта. В этом году мы существенно увеличили ее мощность, полностью автоматизировав, сделали современным объектом, – подчеркнул Марат Царгасов.

В числе сложных объектов спикер также назвал участок тепловых сетей на улице Гастелло протяженностью более километра. Работу здесь затрудняло наличие большого количества переходов через автомобильные дороги. Этим летом теплоэнергетики также завершили ремонт магистральных сетей в районе улицы Циолковского. Мероприятия велись в течение нескольких лет. Благодаря экономии, достигнутой на торгах при подготовке к ремонтным работам, специалисты привели в порядок 400 м теплотрассы, которые до этого планировали сделать только в следующем году.

Чистая питьевая вода – в каждый дом

Наряду с обеспечением бесперебойного теплоснабжения не меньшее внимание в регионе уделяется и модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Главная цель данной работы – качество питьевой воды, поступающей в дома жителей региона. Достигается это реализацией федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология».

– Финансирование мероприятий осуществляется из федерального, регионального бюджетов и за счет внебюджетных источников. На период с 2019 по 2024 год запланированный объем средств составляет 12 миллиардов 240 миллионов рублей. Также мероприятия по обеспечению населения региона питьевой водой реализуются в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», – рассказал Вячеслав Вахрин.

По итогам прошлого года регион достиг показателей по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой систем централизованного водоснабжения, почти в 78%. При этом целевое значение по федеральной программе до 2024 года – менее 77%.

– По доле городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой систем централизованного водоснабжения, мы вышли на цифру уже около 94 процентов, целевое значение по федеральной программе до 2024 года – 99 процентов. Губернатор поставил задачу, чтобы это было полностью обеспечено. Городское население должно иметь возможность присоединиться к системам городского водоснабжения и через них получать качественную питьевую воду, – отметил Вячеслав Вахрин.

Для достижения поставленной цели в 2020 году на территории региона предусмотрено выполнение большого количества работ, в том числе завершение мероприятий, начатых в предыдущий период. Среди них строительство сетей водоснабжения на семи улицах подгорной части Тобольска, а также строительство магистрального водовода сетей водоснабжения Тобольска для обеспечения водой деревни Соколовка.

В числе реализуемых планов – ремонт сетей водоснабжения в 8 населенных пунктах Уватского района и в одном населенном пункте Ишимского района. Разрабатывается проектная документация на строительство водозаборных и водоочистных сооружений в Богандинском районе, а также на строительство сетей водоснабжения в 11 населенных пунктах Уватского района и в шести населенных пунктах Ялуторовского района. Прорабатывается ПД на строительство и реконструкцию двух водоводов Сладковского района и на строительство резервуара запаса чистой воды в Ишиме.

– Продолжается работа по строительству канализационных очистных сооружений в Лебедевке Заводоуковского городского округа. Начаты работы по строительству второй очереди КОС в Голышманово. Завершено проектирование водопроводных сетей в селе Большое Сорокино, – рассказал замгубернатора.

По его словам, в прошлом году власти Тюменской области заключили контракт на строительство вторых очередей водопроводных очистных сооружений в Голышманово и Большом Сорокино. Работы на этих объектах ведутся в соответствии с графиком. В следующем году они будут завершены. Реализация мероприятий позволит обеспечить качественной чистой водой более пяти тысяч жителей.

Замгубернатора подчеркнул, что в период с 2020 год по 2021 год за счет бюджетных средств, без привлечения средств федерального бюджета, планируется построить магистральные водоводы от Тобольска до деревень Тобольского района Соколовка, Башкова, Ломаево, поселка Прииртышский.

– Большое количество объектов только за счет, по сути, интегральной бюджетной системы вводится в эксплуатацию. Кроме этого, у нас большой блок вопросов, когда мы движемся через реализацию концессионных соглашений, используя внебюджетные источники, это тоже масштабные проекты. Поэтому вопросы обеспечения качественной питьевой водой населения Тюменской области стоят в приоритете, и мы достаточно интенсивно движемся по пути реализации этих мероприятий, – подчеркнул Вячеслав Вахрин.

В свою очередь генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» Андрей Максимов отметил, что с 2018 года в рамках концессионного соглашения компания провела строительство и реконструкцию сетей водоснабжения протяженностью 10,9 км. В 2019 году нарастили объемы до 33,9 км. На 2020 год запланировано выйти на цифру 56,7 км. На сегодняшний день завершена работа по 27 км реконструкции и строительства сетей водоснабжения.

Параллельно идет работа по развитию системы водоотведения. По итогам 2018 года построено 9 км, в 2019 году показатель достиг уже 23,6 км. На 2020 год в планах построить 24,6 км сетей.

– Набрали значительный темп как по строительству сетей соразмерно с темпами развития города Тюмени, так и по реконструкции существующих для поддержания систем водоснабжения, водоотведения в надлежащем, исправном состоянии, с минимальным количеством аварий, – рассказал Андрей Максимов.

По его словам, задача компании – обеспечить потребителям бесперебойность оказания услуги по водоснабжению, минимизировав число сводок отключения, максимально переведя работы в плановый режим, заранее предупреждая случаи отключений. За период реализации соглашения удалось снизить показатель потерь с 33% до 12,7%.

– Планы амбициозные, работу стремимся проводить максимально качественно. Цель основная – это бесперебойность оказания услуги по водоснабжению, – подчеркнул Андрей Максимов.

Он добавил, что «Тюмень Водоканалом» разработана программа с департаментом городского хозяйства администрации Тюмени в части строительства сетей водоснабжения в районах, не охваченных централизованным холодным водоснабжением. На трехлетний период запланировано строительство порядка 67 км, в том числе 21 км в этом году.

– Сейчас работа ведется в направлении поселков Утешево и Березняковский. Порядка 18 улиц планируется подключить. Рассчитываем закрыть этот вопрос с опережающими темпами. С учетом перспектив в рамках корректировки инвестиционных программ, с учетом высвобождения ресурсов, будем также наращивать план, чтобы все жители Тюмени имели централизованный источник холодного водоснабжения. Темпы гиперактивные, программы большие, но это нас не пугает. Мы готовы работать и прилагать усилия, чтобы выполнить всё в срок, – подытожил Андрей Максимов.