В Тюмени из-за забега закроют участок улиц Республики и Ленина. Фото - Департамент дорожной и инфраструктуры и транспорта города Тюмени.

В Тюмени в воскресенье, 20 сентября, по улицам Республики и Ленина от Коммунистической до Перекопской временно нельзя будет ездить. Власти планируют перекрыть этот участок дороги с 07.00 до 15.00.

– Это связано с проведением спортивного массового мероприятия «Стальной характер». Участников дорожного движения просим заблаговременно планировать время и маршруты движения, – пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на период проведения спортивного мероприятия «Стальной характер» общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка – от улицы Свободы до Перекопской – со всеми существующими остановочными пунктами.

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Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс» (подробнее)