В Тюмени перекроют улицы из-за «Стального характера». Фото - pixabay.com.

В воскресенье, 20 сентября, в центре Тюмени изменятся схемы движения автобусов. Это произойдет из-за забега любителей экстремального отдыха.

– На период проведения спортивного мероприятия «Стальной характер» общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка – от улицы Свободы до Перекопской – со всеми существующими остановочными пунктами, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема предоставлена МКУ «Тюменьгортранс».

В компании отметили, что в движении транспорта возможны затруднения. С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).