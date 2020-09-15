На улице Широтной в Тюмени взорвался автомобиль. Фото - CAR72.ru.

На улице Широтной у дома № 173 в Тюмени сегодня, 15 сентября, местные жители услышали громкий хлопок. После этого во дворе многоэтажки загорелась машина. Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия пожарных.

– Вызов поступил в 07.34. Вспыхнул автомобиль Ford. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Дознаватели установят причину пожара, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ночью 23 апреля 2020 года в селе Онохино на улице Сибирской полностью выгорел автомобиль «Ауди». Стало известно, что автомобиль принадлежит директору компании, которая ранее получила контракт на дезинфекцию всех многоэтажных домов областного центра.

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