2020-04-23T12:04:55+03:00
Происшествия

Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома

Причина пожара сейчас устанавливается
Вадим Бегун
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Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома. Фото - pixabay.com.Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома. Фото - pixabay.com.
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Минувшей ночью в селе Онохино на улице Сибирской полностью выгорел автомобиль «Ауди». На месте работают дознаватели.

– Вызов на место происшествия поступил в 1.58, возгорание удалось ликвидировать спустя 22 минуты, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время устанавливается причина пожара, на месте происшествия работают дознаватели.

Стало известно, что автомобиль принадлежит директору компании, которая ранее получила контракт на дезинфекцию всех многоэтажных домов Тюмени, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ответственность за качество работ по дезинфекции мест общего пользования в городе Тюмени лежит на подрядной организации «Эсфинанс». Об этом заявил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев.

Он прокомментировал ситуацию с нареканиями жителей в связи с проведением обработки подъездов многоквартирных домов. По факту жалоб прокуратура проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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