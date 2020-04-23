Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома

23 Апр 2020 2020-04-23T12:04:55+03:00

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Минувшей ночью в селе Онохино на улице Сибирской полностью выгорел автомобиль «Ауди». На месте работают дознаватели.

– Вызов на место происшествия поступил в 1.58, возгорание удалось ликвидировать спустя 22 минуты, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время устанавливается причина пожара, на месте происшествия работают дознаватели.

Стало известно, что автомобиль принадлежит директору компании, которая ранее получила контракт на дезинфекцию всех многоэтажных домов Тюмени, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ответственность за качество работ по дезинфекции мест общего пользования в городе Тюмени лежит на подрядной организации «Эсфинанс». Об этом заявил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев.

Он прокомментировал ситуацию с нареканиями жителей в связи с проведением обработки подъездов многоквартирных домов. По факту жалоб прокуратура проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU