2020-04-16T10:00:04+03:00
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Тюменцы могут пожаловаться в кол-центр на некачественную обработку подъездов

Ответственность за выполнение работ несет подрядная организация
Есен Абилькенов
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Ответственность за некачественную обработку подъездов несет подрядчикОтветственность за некачественную обработку подъездов несет подрядчикФото: pixabay.com
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Ответственность за качество работ по дезинфекции мест общего пользования в городе Тюмени лежит на подрядной организации «Эсфинанс». Об этом заявил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев. Он прокомментировал ситуацию с нареканиями жителей в связи с проведением обработки подъездов многоквартирных домов. По факту жалоб прокуратура проводит проверку.

Как сообщил Семен Тегенцев, контракт с подрядчиком на проведение ежедневных работ по дезинфекции подъездов многоэтажных домов заключен 10 апреля. По договору мероприятия должны проводиться по 30 апреля, то есть в течение всего периода повышенной готовности.

– Нарекания, которые возникают у тюменцев по качеству выполнения этих работ, были обоснованны. У нас организована система контроля, и каждый факт невыполнения работ в конкретном подъезде у нас на виду. Мы в оперативном режиме даем указания подрядчику по каждому факту. Если организация не выходит обрабатывать конкретный подъезд, объем оплаты по контракту будет сокращен, – заявил глава департамента городского хозяйства.

Сотрудники, проводящие дезинфекцию, должны использовать специальную защитную одежду и сертифицированное оборудование для орошения поверхностей обеззараживающим раствором. Что касается случаев некачественного выполнения работ, то в этих ситуациях выдается предписание провести обработку повторно в тот же день.

– Контрактом предусмотрены штрафы за каждый факт ненадлежащего выполнения его условий. И они достаточно внушительные. Поэтому подрядчик не должен быть заинтересован выполнять работу спустя рукава. Для нас важно получать обратную связь от населения, все замечания должны быть доведены до подрядной организации, – добавил Семен Тегенцев.

Для обработки жалоб и обращений подрядчик сформировал кол-центр. Каждый житель может позвонить по телефону 21-73-61 и оставить заявку, сообщив о том, что подъезд был обработан некачественно либо не обрабатывался вовсе. Также сообщения можно оставлять по телефону единого городского центра оперативного реагирования: 45-15-20.

– Напомню, обработке подлежат входная группа, все межэтажные площадки с первого по последний, кнопки вызова лифтов, перила, стены, почтовые ящики и прочие контактные поверхности на каждом этаже. Если жители видят, что был обработан только первый этаж, это повод обратиться с жалобой на работу подрядчика, – сказал представитель администрации города.

В ходе заседания городского оперативного штаба принято решение привлечь к исполнению муниципального контракта по обработке мест общего пользования управляющие организации.

Отметим, что на основании жалоб и публикаций тюменская прокуратура организовала проверку оказания услуг по проведению профилактической дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тегенцев про обработку подъездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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