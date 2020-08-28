В Тюмени родители будут контролировать питание школьников. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области качество бесплатного горячего питания школьников с 1 по 4 класс в образовательных учреждениях будет находиться под контролем Роспотребнадзора и родителей.

– Для родительских комитетов мы обязательно проведем семинар, на котором определимся, как мы будем совместно контролировать качество питания. Оно должно быть не только безопасным, но и в первую очередь здоровым и полезным, – заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре не станут закрывать класс на карантин, если один школьник из него заболеет ковидом. Главная задача – чтобы среди детей, педагогов и персонала не было никого с признаками ОРВИ. Для этого все школы должны быть обеспечены достаточным количеством бесконтактных термометров. Необходимо научить детей как можно чаще мыть руки, в том числе в школе – во всех классах есть раковины.

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