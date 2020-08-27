В Тюмени не станут закрывать класс, если один школьник заболеет коронавирусом. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В Тюмени не станут закрывать класс на карантин, если один школьник из него заболеет ковидом. Об этом на заседании областного оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– Главная задача – чтобы среди детей, педагогов и персонала не было никого с признаками ОРВИ. Для этого все школы должны быть обеспечены достаточным количеством бесконтактных термометров. Необходимо научить детей как можно чаще мыть руки, в том числе в школе – во всех классах есть раковины, – отметила Шарухо.

Специалисты ведомства завтра, 28 августа, проведут онлайн-семинар для руководителей школ и заведующих школьными столовыми. На нем обсудят новые правила санитарной безопасности, введенные в образовательных учреждениях.