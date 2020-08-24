Тюменские школьники могут оформить транспортную карту онлайн. Фото - pixabay.com.

Многофункциональный центр Тюменской области рекомендует получать транспортную карту школьника через портал «Госуслуги». Сделать это можно легко и быстро. К тому же не нужно никуда приводить ребенка.

– При подаче заявления следует обратить особое внимание на требования к фотографии. Они указаны в описании услуги на портале. Льгота для школьников будет доступна с сентября и при условии зачисления ребенка в образовательное учреждение, – сообщили в оперативном штабе Тюмени.

Напомним, что выдачу электронной транспортной карты центры «Мои документы» осуществляют по предварительной записи.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре зафиксированы случаи, когда водители или кондукторы проводили двойную оплату за проезд с банковских карт пассажиров. Горожан просят сообщать о таких нарушениях в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

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