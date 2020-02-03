2020-02-03T09:52:54+03:00
Общество

В Тюмени водители автобусов проводили двойную оплату с банковских карт пассажиров

Подобным нарушением грешат и кондукторы общественного транспорта
Вадим Бегун
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В Тюмени водители автобусов проводили двойную оплату с банковских карт пассажиров.В Тюмени водители автобусов проводили двойную оплату с банковских карт пассажиров.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени зафиксированы случаи, когда водители или кондукторы проводили двойную оплату за проезд с банковских карт пассажиров. Горожан просят сообщать о таких нарушениях в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

– В транспортных средствах малой вместимости плата за проезд должна взиматься при входе. Такой порядок оплаты обеспечивает безопасность пассажиров, – отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов.

Он сообщил, что водителям запрещено зимой высаживать ребенка из автобуса, даже если на транспортной карте недостаточно средств для оплаты проезда. Однако, по данным Тюменской транспортной системы, в этом месяце порядка тысячи школьников не оплачивали проезд от 4 до 25 раз.

Зафиксированы случаи, когда водители или кондукторы по банковской карте проводят двойную оплату за проезд или, ссылаясь на неисправность терминала, требуют оплатить проезд наличными средствами.

– Такие действия незаконны. Мы призываем пассажиров сообщать о подобных случаях в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта по телефону 68-05-20, – заявил Евгений Ташланов, добавив, что все обращения будут переданы в правоохранительные органы и будут приняты соответствующие меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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