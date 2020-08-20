В Тюменской области остались три очага распространения коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за минувшую неделю количество заболевших коронавирусом уменьшилось на 24%. Сейчас показатель заболеваемости ковидом в регионе составляет 475,9 на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу.

– Сейчас на контроле находятся три очага групповой заболеваемости COVID-19. Среди заболевших большинство составляют люди трудоспособного возраста. На долю людей старше 65 лет приходится не более 15%, – сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.

По ее словам, количество лабораторий, в которых можно пройти тестирование на новую инфекцию, увеличилось до 18, пять из них – частные.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре выявили девять случаев заражения коронавирусом на станции переливания крови. Как выяснилось, все заболевшие являются сотрудниками лаборатории, поэтому прямых контактов с донорами у них не было. Источником инфекции стала одна из сотрудниц.

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