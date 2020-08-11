Тюменская прокуратура проведет проверку по факту падения девушки в проем между домами. Фото - "ЧС Тюмень".

Тюменским прокурорам поручили провести проверку по факту падения 15-летней девушки в проем между домами. Инцидент случился 7 августа на крыше десятиэтажного дома на улице Малыгина.

– В том числе ведомство даст оценку управляющей компании ООО «УК «Престиж и К», которая должна принимать меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на крышу дома, – добавили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там также напомнили, что 9 августа в поселке Винзили пьяный водитель сбил двух девочек, а в селе Мальково подросток на мотоцикле врезался в опору дорожного знака. В тот же день в Тобольском районе 13-летний подросток на квадроцикле сбил 10-летнего мальчика. Кроме того, есть случай истязания 10-летнего ребенка его дядей.

По всем этим фактам будут проведены проверки. Прокурорам предстоит узнать, почему транспортные средства стали доступны для несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Летела девять этажей, цепляясь за стены»: в Тюмени спасли девушку, провалившуюся между домами

Ночная прогулка по крыше едва не закончилась трагедией (подробнее)