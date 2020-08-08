«Летела девять этажей, цепляясь за стены»: в Тюмени ломали стену многоэтажки, чтобы спасти девушку Фото: группа "ЧП Тюмень" vk.com

В Тюмени вечером 8 августа спасателям пришлось рушить стену многоэтажки на Малыгина 14 к1, чтобы вызволить из западни 15-летнюю девушку, которая была в состоянии шока.

Видео чудесного спасения появилось в местных группах социальных сетей. Один вопрос волновал всех, увидевших эти кадры, – как она попала за стену, которую спасатели вынуждены были разбирать по кирпичику?

Фото: группа "ЧП Тюмень" vk.com

В темноте при свете фонарей и фар спецмашины ТОСЭР шел разбор кладки. Когда до несчастной можно было уже добраться, девушку осторожно вынули из плена стен и переложили на носилки. Она была в сознании, плакала, стонала.

Фото: группа "ЧП Тюмень" vk.com

О происшествии рассказала подруга пострадавшей девушки Юлия К. По ее словам, юная тюменка попала в компанию «не из лучших». Ребята заранее готовились к прогулке по крыше и сломали замок на двери. Во время такого ночного променада девушка и провалилась в нишу между двумя домами кирпичным и панельным.

Фото: группа "ЧП Тюмень" vk.com

Выяснилось, что девушка на крыше наступила на профнастил, прикрывавший «колодец» между домами, однако такая опора не выдержала девушку, проломившись под ней.

«Летела девять этажей, цепляясь за стены, оказалась жива. Доставали ее долго, больше двух часов, - рассказала подруга, - сейчас она в реанимации, у нее перелом лодыжки, челюсти и крестца».

Фото: группа "ЧП Тюмень" vk.com

Вокруг спасателей столпилось масса зевак, которые после счастливого спасения начали аплодировать. Такую реакцию очевидцев интернет-пользователи, узнавшие о происходящем после публикации видео, не одобрили, сочтя ее не уместной, напоминавшей радостный финал шоу.