Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 августа 2020 года увеличилось на 71 человека. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 71 человека и составило 6726.

За последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 28,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 494 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 897 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 131 летальный исход, выздоровели 703 175 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что показатель заболеваемости в Тюменской области составил 418 на 100 тысяч населения. Это в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу, сообщила глава Управления Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо.