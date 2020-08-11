На Тюмень надвигается сильный ветер и град. Фото - "Нетипичная Тюмень".

На Тюмень надвигается непогода. Она будет царствовать в областном центре уже в ближайшие часы.

– По данным Тюменского ЦГМС, сегодня, 11 августа, в ближайшие два часа на юге Тюменской области местами ожидается очень сильный ветер, с порывами 25 – 27 метров в секунду, гроза, град, сильный дождь, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС региона.

В ведомстве также отметили, что плохая погода сохранится и в первой половине предстоящей ночи.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на этой неделе для любящих жару тюменцев появится повод для огорчения. Дело в том, что на днях в областном центре резко похолодает. Температура наружного воздуха опустится сразу на десять градусов.

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