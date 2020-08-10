Вот и сказочке конец: на этой неделе в Тюмени резко похолодает. Фото: Вадим Бегун

На этой неделе для любящих жару тюменцев появится повод для огорчения. Дело в том, что на днях в областном центре резко похолодает. Температура наружного воздуха опустится сразу на десять градусов.

Так, погода начнет меняться уже завтра, 11 августа. В этот день будет переменная облачность, ожидается очень сильный дождь с грозой. Столбик термометра покажет 23 градуса выше нуля. В среду дождь немного стихнет, однако станет еще прохладнее – плюс 18.

На этом падение температуры не закончится. В четверг, 13 августа, будет всего плюс 17, но последующие три дня пройдут без осадков. Местами из-за туч даже появится солнце. Но вот ночью станет совсем прохладно – до 10 градусов выше нуля. Всю неделю в областном центре будет дуть холодный северный ветер.

В последний день недели столбик термометра покажет 15 градусов, но с понедельника температура начнет расти. Во вторник ожидается около 20. Однако радоваться долго не придется: вместе с теплом снова придут дожди.