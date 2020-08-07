Мужчина вернул долг почти в миллион рублей, чтобы разблокировать счета

Фото УФССП по Тюменской области

Специалисты службы судебных приставов заблокировали счета одного из жителей, чтобы заставить его соблюдать требования закона.

Как пояснили в ведомстве, у мужчины имелся долг по кредиту общей суммой 990 тысяч рублей. В Центральном РОСП возбуждено исполнительное производство в отношении данного гражданина. На требования судебного пристава-исполнителя он не реагировал, решение суда не исполнял.

Сотрудник службы судебных приставов сделал запросы в регистрационные органы о наличии счетов и имуществе должника. После чего вынес постановление об аресте счетов и взыскании денежных средств должника.

В итоге были списаны 140 тысяч рублей, находящиеся на расчетном счете тюменца. Только после того, как были приняты меры принудительного воздействия, мужчина оплатил всю сумму долга, чтобы разблокировать свои счета.

Напомним, ранее приставы в Тюмени арестовали автомобиль в счет долгов по кредитам и коммунальным платежам. Во время оформления ареста автотранспортного средства собственница бурно возмущалась происходящим. На исполнении в службе судебных приставов находилось несколько производств в отношении тюменки, которая задолжала по кредитам и коммунальным платежам 200 тысяч рублей.