В Тюмени перекроют участок дороги на улице Розы Люксембург

Фото с сайта администрации Тюмени

В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей будет прекращено движение транспортных средств в период с 17 по 21 августа по автомобильной дороге на ул. Розы Люксембург на участке от домов № 12/10 и № 15.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Схемы объезда: ул. Гайдара, ул. Коммуны, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Напомним также, что с 6 по 13 августа в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе ограничено движение транспорта в обоих направлениях по ул. 50 лет ВЛКСМ на участке от улицы Пермякова до улицы Монтажников. Объезд осуществляется по параллельным улицам Республики и 30 лет Победы