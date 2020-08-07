На 50 Лет ВЛКСМ в Тюмени ограничено движение

Водителям предлагают объезжать перекрытый участок по параллельным улицам Фото: pixabay.com

В Тюмени ограничено движение по улице 50 лет ВЛКСМ на участке от улицы Пермякова до Монтажников. Об этом водителей предупреждают в дорожной автоинспекции.

С 6 по 13 августа в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе, ограничено движение транспорта в обоих направлениях по ул.50 лет ВЛКСМ на участке от улицы Пермякова до улицы Монтажников.

Объезд осуществляется по параллельным улицам Республики и 30 лет Победы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.