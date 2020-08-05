Тюменская школа программирования выпустила более 700 IT-специалистов Фото: Татьяна Коркина

Более 700 IT-специалистов для востребованных сфер цифровой экономики выпустила тюменская школа программирования, которая в регионе работает в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, с момента реализации нацпроекта «Цифровая экономика» он стал одним из эффективных инструментов подготовки IT-кадров для региона, получив дополнительные возможности для развития.

К примеру, за последний год отлажена работа по организации образовательного процесса с участием тюменских работодателей, которые работают в IT-сфере. Образовательный процесс стал более точечным, благодаря активному участию в проведении собеседований выпускников и в подготовке программы обучения. На выходе из школы специалисты получают набор компетенций и навыков, востребованных на рынке, в отдельной IT-отрасли и в отдельных организациях.

Чтобы в процесс изучения программирования и взаимодействия с работодателями вошло больше учеников, в Тюменской области с 7 по 9 августа пройдёт первый онлайн-хакатон. В нём могут принять участие команды до 5 человек, при условии, что, хотя бы один из них обучается в школе сейчас или учился раньше. Лучшие участники получат денежные призы и памятные подарки. Также любая IT-компания, которая заинтересована в поиске новых кадров, сможет пообщаться с участниками хакатона.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в регионе ответственным за реализацию федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» выступает департамент информатизации Тюменской области.