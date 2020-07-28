В тюменской Школе программирования состоится онлайн-хакатон

28 Июль 2020 2020-07-28T18:23:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Он пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

Онлайн-хакатон пройдёт в тюменской Школе программирования с 7 по 9 августа. Это проект, который реализует департамент информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Участвовать в онлайн-хакатоне могут все желающие, командой до 5 человек. Однако главное условие – один член команды учился в Школе программирования или был её выпускником.

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, для решения командам представят на выбор несколько кейсов от региональных компаний. Комиссия оценит работоспособность и завершённость готового решения в порядке приоритетов, которые расставила команда. Задачи в хакатоне делятся на два блока: банковская сфера и информационная безопасность.

Лучших участников ждёт денежный приз и недельный мастер-класс по информационной безопасности сроком на 1 неделю. На нём можно научиться проводить пентесты, познакомиться с bug bounty и получить инсайды. Победители и призёры получат книги по теме цифровой трансформации и программированию.

Отметим, что в школе могут учиться все желающие совершенно бесплатно. Нужно лишь сдать входное тестирование на знание основ логики и программирования.

Основная цель обучения – подготовка специалистов, которые обладают востребованными на рынке труда цифровыми компетенциями. Для этого в образовательном процессе в подготовке программы активно участвуют работодатели, которым необходимы ИТ-кадры.

ИСТОЧНИК KP.RU