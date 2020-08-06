В Тюмени проходит обсуждение ситуации на рынке труда

В круглом столе принимают участие представители профильного департамента и эксперты

В Тюмени обсудят ситуацию на рынке труда региона в условиях пандемии. Круглый стол на тему «Рынок труда после пандемии. Как не остаться без работы в изменившихся экономических условиях» пройдет на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.

Экспертная встреча проходит в этим минуты в формате онлайн на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень», а также в официальных сообществах издания. Трансляция началась в 11 часов. В мероприятии участвуют директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, HR-менеджер кадрового агентства Dream Work Дарья Шонохова, руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

Эксперты обсуждают текущую ситуации на рынке труда Тюменской области в условиях пандемии коронавируса и меры поддержки, которые предпринимаются на уровне региона для содействия трудоустройству граждан.

Участники встречи также озвучат свои прогнозы, относительного того, какие профессии могут оказаться невостребованными после выхода региона из пандемии, и дадут рекомендации о том, на развитие каких профессиональных компетенций сейчас стоит обратить внимание, чтобы оставаться востребованным специалистом.

Трансляцию круглого стола можно посмотреть здесь.