Прокуратура проверит, почему из кранов тюменцев течёт «вонючая» вода
Внеплановую проверку ООО «Тюмень Водоканал» инициатировала прокуратура Тюменской области после того, как в Интернете появились негативные публикации о «вонючей» воде. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка продлится до 17 августа 2020.
По требованию прокуратуры проверкой займётся Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. По её итогам ведомство даст оценку: насколько питьевая вода соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки будут приняты все необходимые меры.
Ситуация с питьевым водоснабжением в Тюмени находится на контроле прокуратуры региона.
Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, вода в каких водоемах соответствует санитарным нормам.
ИСТОЧНИК KP.RU