2020-08-03T21:01:56+03:00
Общество

Прокуратура проверит, почему из кранов тюменцев течёт «вонючая» вода

Ситуация находится на контроле ведомства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Прокуратура проверит, почему из кранов тюменцев течёт «вонючая» водеПрокуратура проверит, почему из кранов тюменцев течёт «вонючая» водеФото: pixabay.com
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Внеплановую проверку ООО «Тюмень Водоканал» инициатировала прокуратура Тюменской области после того, как в Интернете появились негативные публикации о «вонючей» воде. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка продлится до 17 августа 2020.

По требованию прокуратуры проверкой займётся Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. По её итогам ведомство даст оценку: насколько питьевая вода соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки будут приняты все необходимые меры.

Ситуация с питьевым водоснабжением в Тюмени находится на контроле прокуратуры региона.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, вода в каких водоемах соответствует санитарным нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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