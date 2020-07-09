2020-07-09T15:20:33+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, вода в каких водоемах соответствует санитарным нормам

Мониторинг качества воды производится каждую неделю
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, вода в каких водоемах соответствует санитарным нормам. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, вода в каких водоемах соответствует санитарным нормам. Фото - pixabay.com.
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В окрестностях Тюмени произвели мониторинг качества воды в водоемах. Пробы берутся каждую неделю. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям.

Так, стало известно, что в озере Цыганском, пруду Утином и озере Липовом все пробы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам. В воде озера Круглое обнаружено превышение показателя химического потребления кислорода.

– Все пробы почвы в зонах рекреации прудов Утиный и Южный, озер Круглое и Цыганское соответствуют санитарным нормам. Однако купаться там нельзя, – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам получило АО «База отдыха Верхний Бор» (озеро Верхнее Кривое) и АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (пруд на 19-м км Червишевского тракта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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