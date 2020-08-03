2020-08-03T13:41:49+03:00
Общество

За неделю в Тюменской области произошло 35 пожаров

Также спасатели 55 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП
Есен Абилькенов
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Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской областиФото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области
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35 пожаров произошло за минувшую неделю в Тюменской области. Пожарно-спасательные подразделения 55 раз участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи. Также пожарные ликвидировали последствия разлива горюче-смазочных материалов с проезжей части. Кроме того, специалисты ведомства 39 раз выезжали на оказание помощи населению.

Напомним, как сообщала «КП»-Тюмень», сегодня в центре Тюмени произошел пожар в двухэтажном деревянном дом на ул. Осипенко, 33. На место происшествия выехали восемь пожарных машин, 26 сотрудников МЧС. Огонь перекинулся на «Белую башню» – историческую пожарную каланчу, построенную 100 лет назад. В результате происшествия пострадали три человека.

В Главном управлении МЧС по Тюменской области в очередной раз призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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