2020-08-03T10:35:13+03:00
Происшествия

В центре Тюмени горит деревянная двухэтажка, хозяева госпитализированы с травмами

Огонь угрожает соседней пожарной каланче «Белая башня»
Вячеслав Дробитов
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В центре Тюмени горит дом. Фото из паблика "ЧП Тюмень" "ВКонтакте"В центре Тюмени горит дом. Фото из паблика "ЧП Тюмень" "ВКонтакте"
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Сегодня, 3 августа, около в 10.00 загорелся двухэтажный деревянный дом по адресу: ул. Осипенко, 33.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Юсько, вызов на пульт диспетчера проступил в 10.17. На пожаре пострадали трое жителей дома, с травмами их доставили в ОКБ № 2.

На место происшествия выехали восемь пожарных машин, 26 сотрудников МЧС. Когда огнеборцы прибыли на место пожара, уже горели кровля и второй этаж здания. Огонь перекинулся на «Белую башню» – историческую пожарную каланчу, построенную 100 лет назад. Она представляет ценность как уникальный образец промышленной архитектуры с единственно сохранившейся в городе пожарной каланчой.

Пожарная каланча "Белая башня" находится за горячим домом. Фото: 2ГИС

Пожарная каланча "Белая башня" находится за горячим домом. Фото: 2ГИС

Спустя полтора часа пожар был локализован, огнеборцы завершают тушение. Причина возгорания и материальный ущерб выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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