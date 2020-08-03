В центре Тюмени горит деревянная двухэтажка, хозяева госпитализированы с травмами

Сегодня, 3 августа, около в 10.00 загорелся двухэтажный деревянный дом по адресу: ул. Осипенко, 33.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Юсько, вызов на пульт диспетчера проступил в 10.17. На пожаре пострадали трое жителей дома, с травмами их доставили в ОКБ № 2.

На место происшествия выехали восемь пожарных машин, 26 сотрудников МЧС. Когда огнеборцы прибыли на место пожара, уже горели кровля и второй этаж здания. Огонь перекинулся на «Белую башню» – историческую пожарную каланчу, построенную 100 лет назад. Она представляет ценность как уникальный образец промышленной архитектуры с единственно сохранившейся в городе пожарной каланчой.

Пожарная каланча "Белая башня" находится за горячим домом. Фото: 2ГИС

Спустя полтора часа пожар был локализован, огнеборцы завершают тушение. Причина возгорания и материальный ущерб выясняются.