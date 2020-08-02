2020-08-02T19:48:33+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчина разбился насмерть, выпав из окна больницы

Обстоятельства трагедии выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени мужчина разбился насмерть, выпав из окна областной больницы. Фото: соцсетиВ Тюмени мужчина разбился насмерть, выпав из окна областной больницы. Фото: соцсети
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В Тюмени сегодня, 2 августа, около 20 часов вечера произошло ЧП: из окна Областной клинической больницы №2 выпал мужчина. Как сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области, мужчина погиб.

Накануне он поступил в больницу с ранениями (вероятнее всего, он пытался покончить с собой), где его экстренно прооперировали.

- Врачам удалось стабилизировать состояние больного, он был переведен из реанимационного в профильное отделение, - рассказали в департаменте.

Сейчас обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

Напомним, похожая ситуация произошла 22 июля. По предварительным данным, около семи часов утра из окна холла выпрыгнул 37-летний мужчина. Врачи долгое время пытались реанимировать пациента, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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