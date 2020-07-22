2020-07-22T09:20:47+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчина, которого спасли медики, выпрыгнул из окна больницы и разбился

Ранее местный житель около недели пролежал в реанимации
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина, которого спасли медики, выпрыгнул из окна больницы и разбился.В Тюмени мужчина, которого спасли медики, выпрыгнул из окна больницы и разбился.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени сегодня, 22 июля, в ОКБ №2 произошла трагедия. Около семи часов утра из окна холла, по предварительным данным, выпрыгнул 37-летний мужчина. Врачи долгое время пытались реанимировать пациента, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Известно, что ранее тюменца госпитализировали в больницу по токсикологическому профилю. Он выпил большое количество бытовой жидкости, предположительно с целью опьянения.

– Мужчина поступил в тяжелом состоянии с нарушением зрения. Всю неделю ему оказывали комплексную помощь в условиях реанимации. Благодаря усилиям врачей не только миновала опасность для жизни, но даже вернулось зрение, что бывает нечасто. Позже его перевели в общую палату, – рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Что стало причиной такого поступка, предстоит выяснить правоохранительным органам, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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