2 Авг. 2020 2020-08-02T13:30:37+03:00

В Ишиме пьяный мужчина, которого судили семь раз, пырнул младшему брату ножом в живот Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Ишиме возбуждено уголовное дело против 60-летного, 7(!) раз судимого мужчины, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию обратились сотрудники медучреждения. Они рассказали, что к ним поступил 63-летний мужчина с ножевым ранением живота. Оказалось, что травму ему нанёс младший брат, который во время пьянки сильно с ним поругался. Подозреваемый схватил со стола нож и пырнул им родственника в живот.

Мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники ППС. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в одном из общежитий Тюмени спор между двумя мужчинами перерос в драку на ножах. Конфликт произошел ночью в коридоре на глаза у соседей. Один из жильцов схватил кухонный нож и ударил в живот своему оппоненту.

ИСТОЧНИК KP.RU