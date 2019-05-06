СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-06T11:39:41+03:00

Тюменец в споре с соседом пырнул его ножом в живот Фото: Ольга Крыльцова

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В одном из общежитий Тюмени спор между двумя мужчинами перерос в драку на ножах. Конфликт произошел ночью в коридоре на глаза у соседей. Один из жильцов схватил кухонный нож и ударил в живот своему оппоненту.

Очевидцы происшествия вызвали раненому бригаду скорой помощи. Мужчину экстренного госпитализировали в больницу. На место происшествия также прибыли полицейские. Они установили и задержали подозреваемого.Им оказался ранее судимый 34-летний тюменец.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU