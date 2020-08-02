2020-08-02T05:58:51+03:00
Общество

Погода в Тюмени на 2 августа: на Ильин день вернулась тридцатиградусная жара

Воздух прогреется до +33 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени на 2 августа: на Ильин день вернулась тридцатиградусная жараПогода в Тюмени на 2 августа: на Ильин день вернулась тридцатиградусная жараФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 2 августа, ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах туман. Днём преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +14…+19…, днём +28…+33… C.

По народному календарю 2 августа – Ильин день, который на Руси считался одним из самых важных праздников года. В этот день чествовали пророка Илию, который жил в Израильском царстве в IX веке до нашей эры. Наши предки устраивали крестные ходы и просили пророка о дожде или ясной погоде (то, что им было на тот момент нужно).

Несмотря на то, что до календарной осени ещё далеко, именно с Ильина дня начиналась осень. Ночи становились холодными, случались утренние заморозки. С этого дня люди переставали купаться.

Однако, учитывая сегодняшнюю жару, тюменцы явно поедут на пляжи. Вот наша подсказка, где можно позагорать и искупаться на пляже в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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