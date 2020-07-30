Александр Моор внес законопроект по подтопляемым земельным участкам для многодетных
Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение Тюменской областной думы законопроект по затопляемым земельным участкам, которые предоставляются многодетным семьям. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.
«Сегодня я внёс в облдуму проект закона, он позволит исправить ситуацию с затопляемыми или подтопляемыми земельными участками, которые были выделены многодетным семьям. Законопроект – это результат писем, обращений, которые мне поступили, в том числе в соцсетях»,– написал Александр Моор.
Напомним, ранее глава региона выложил на своих страницах анонс прямой линии с жителями Тюменской области по ситуации с коронавирусом. Мероприятие состоится 3 августа. Александр Моор пообещал ответить на вопросы, волнующие земляков, которые он предложил задавать в комментариях под своими постами.
ИСТОЧНИК KP.RU