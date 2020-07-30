2020-07-30T19:29:39+03:00
Общество

Александр Моор внес законопроект по подтопляемым земельным участкам для многодетных

Документ стал ответом на обращения жителей
Есен Абилькенов
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Фото со страницы Александра Моора в сети ВКонтактеФото со страницы Александра Моора в сети ВКонтакте
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Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение Тюменской областной думы законопроект по затопляемым земельным участкам, которые предоставляются многодетным семьям. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

«Сегодня я внёс в облдуму проект закона, он позволит исправить ситуацию с затопляемыми или подтопляемыми земельными участками, которые были выделены многодетным семьям. Законопроект – это результат писем, обращений, которые мне поступили, в том числе в соцсетях»,– написал Александр Моор.

Напомним, ранее глава региона выложил на своих страницах анонс прямой линии с жителями Тюменской области по ситуации с коронавирусом. Мероприятие состоится 3 августа. Александр Моор пообещал ответить на вопросы, волнующие земляков, которые он предложил задавать в комментариях под своими постами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Александр Моор внес законопроект по подтопляемым земельным участкам для многодетных
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