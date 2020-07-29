2020-07-29T13:31:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор проведет прямую линию по коронавирусу

Губернатор предложил задавать ему вопросы на страницах в соцсетях
Есен Абилькенов
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Фото со страницы Александра Моора в сети ВКонтактеФото со страницы Александра Моора в сети ВКонтакте
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Прямую линию о ситуации с коронавирусом в Тюменской области проведет 3 августа губернатор региона Александр Моор. Пост с анонсом онлайн-общения с жителями он разместил на своих страницах в социальных сетях и призвал земляков задавать вопросы в комментариях.

– Дорогие земляки, в понедельник планирую провести прямой эфир и ответить на волнующие вопросы по ситуации с коронавирусом в нашем регионе. Чтобы общение получилось полезным, буду ориентироваться на ваши вопросы. Пишите их в комментариях под этим постом, – обратился к тюменцам Александр Викторович.

С того момента, как анонсы появились на страницах главы региона, тюменцы уже успели задать губернаторы несколько десятков вопросов. Самыми активными оказались пользователи сети «ВКонтакте», где за полчаса появилось почти 40 комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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