2020-07-29T09:59:58+03:00
Общество

Тело окровавленной девушки обнаружили в одном из дворов Тюмени

На месте трагедии работают следователи
Есен Абилькенов
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Фото со страницы СУ СК РФ по Тюменской области в сети ВКонтактеФото со страницы СУ СК РФ по Тюменской области в сети ВКонтакте
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Сегодня утром во дворе № 71а на улице 50 лет ВЛКСМ жители обнаружили полураздетое тело девушки, голова и руки которой были в крови. Что стало причиной трагедии, на данный момент не известно.

На месте происшествия работает группа криминалистов во главе с представителем Следственного управления СК РФ по Тюменской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что на данный момент следователи выясняют обстоятельства гибели девушки и то, как она оказалась во дворе.

Напомним, ранее следователям удалось оперативно раскрыть покушение на убийство подростка. Молодой человек в селе Большое Сорокино пришел в гости к 16-летнему парню. В результате конфликта он ударил подростка ножом в живот, а затем запер дверь снаружи, думая, что юноша умер. Но тот сумел выбраться из дома и добраться до соседей, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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