В Тюменской области мужчина обвиняется в покушении на убийство подростка

28 Июль 2020 2020-07-28T12:57:59+03:00

Молодой человек напал на подростка и бросил умирать в его же доме

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Обвинение жителю села Большое Сорокино предъявили следственные органы СК РФ по Тюменской области. 20-летний мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство.

По версии следствия, ночью 27 июля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в один из дом в своем селе к знакомому 16–летнему подростку. Тот был дома один. Молодые люди повздорили, после чего тот, что постарше, ударил подростка ножом в живот.

Думая, что юноша умер, нетрезвый гость закрыл дверь снаружи на замок и ушел. Но раненый подросток сумел выломать дверь и добраться до соседей. Те вызвали скорую и сотрудников правоохранительных органов. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в больнице.

Следователи регионального СК России с вместе с полицейскими оперативно установили и задержали злоумышленника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU