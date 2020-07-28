В тюменском ОНФ остались недовольны благоустройством территории в Тюмени

28 Июль 2020 2020-07-28T12:15:12+03:00

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Активисты регионального штаба ОНФ в Тюменской области в ходе повторного рейда оценили результаты работ по благоустройству общественной территории. По их мнению, замечания, которые были высказаны в ходе первой инспекции, не были устранены.

Еще в октябре прошлого года общественники организовали выезд на улицу Газовиков, 23в вместе с представителями администрации Тюмени, чтобы оценить благоустройство общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019–2024 годы».

Поверяющие выявили множество нарушений. В администрации заверили, что контракт с подрядчиком будет расторгнут и благоустройство будет выполнено в кратчайшие сроки. Спустя несколько дней представитель муниципалитета сообщил, что все работы по этому адресу выполнены.

Однако во время повторного рейда, который состоялся 27 июля, активисты регионального штаба ОНФ обнаружили, что данная территория так и не была благоустроена в тех объемах, которые предусмотрены конкурсной документацией. А данные, которые указаны на сайте администрации города, не соответствуют действительности.

В частности, не в полном объеме выполнено озеленение, нет скамеек, малых архитектурных форм. Как заметил член регионального штаба ОНФ Сергей Соловьев, из четырех основных элементов благоустройства на объекте выполнен только один – покрытие тротуаров.

В то же время Альберт Фахрутдинов обратил внимание на нарушения при высадке зеленых насаждений, приведшие к гибели нескольких деревьев и кустарников. В штабе продолжат следить за благоустройством городских пространств. Также планируется направить обращение главе города с просьбой устранить нарушения в области благоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU