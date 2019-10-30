«А где озеленение?»: в новом тюменском сквере недосчитались деревьев

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-30T12:59:57+03:00

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В новом тюменском мини-сквере за пять с половиной миллионов рублей, который расположен у дома №23В по улице Газовиков, эксперты регионального штаба ОНФ недосчитались кустарников. Кроме того, здесь до сих пор отсутствуют лавочки, урны и велопарковка. Это несмотря на то, что объект должен был готов еще в конце июля.

– С компанией «Зеленстрой», которая как раз благоустраивала это общественное пространство, будет расторгнут договор. Все остальные работы тут проведут только после того, как определится новый подрядчик и высвободятся средства, заложенные на создание зеленой зоны, – сообщила заместитель управы ЦАО Юлия Карнаухова.

Женщина добавила, что фирма выплатит неустойку. Однако точную цифру назвать не смогла, заявив, что «это значительная сумма». С утверждением членов Общероссийского народного фронта о том, что на этой территории нет заявленных кустарников в виде живой изгороди (их должно быть 1 085), чиновница не согласилась. Поступило предложение их пересчитать, на что женщина дала утвердительный ответ. Однако спустя минуту стало ясно: кустарников здесь явно меньше.

В новом тюменском сквере оказалось мало кустарников.Фото: Вадим Бегун

Сейчас само благоустройство этого участка смотрится убого: к примеру, газон в том виде, в каком мы привыкли его видеть, выглядит как простая вытоптанная трава. Общественники выразили сомнение, что вся эта растительность вряд ли доживет до весны. Но Юлия Карнаухова заверила: с этим никаких проблем не будет.

– Почему затянули со сроками сдачи? Вы же можете на глаз понять: если в июле еще проводятся какие-то работы, то он не успеет. В итоге никаких мер не предпринимаете, дотягиваете до конца его работу, – заявил глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко. На это Карнаухова ответила, что может предоставить переписку с компанией. По ее словам, «никто никогда не сидит и не ждет, когда работа будет закончена».

В итоге было решено собрать круглый стол для серьезного разговора с нерадивым подрядчиком. Кроме того, в управе экспертов ОНФ заверили, что их обязательно пригласят на сдачу объекта: уж тогда-то все 1085 кустарников будут на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU