В Тюменской области – всплеск заболеваемости пневмонией

24 Июль 2020 2020-07-24T11:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области зафиксирован всплеск заболеваемости пневмонией. Так, с начала 2020 года было зарегистрировано более восьми тысяч случаев заболевания пневмонией. За аналогичный период прошлого года их было около шести тысяч.

– Чтобы избежать пневмонии, в том числе вызванной новой коронавирусной инфекцией, нужно своевременно обращаться за помощью при первых симптомах ОРВИ. Также все получившие положительный тест на COVID-19 и совместно проживающие с ними члены семей должны оставаться на домашней самоизоляции. Им бесплатно и с доставкой на дом выдаются профилактические лекарственные препараты, – сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за десять месяцев 2019 года в Тюменской области зафиксировано 107 смертей от пневмонии. По сравнению с 2018 годом, когда от этого заболевания скончались 165 человек, снижение составляет более 35%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более ста тюменцев умерли от пневмонии в этом году

Однако медики фиксируют снижение смертности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU