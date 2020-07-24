2020-07-24T11:15:55+03:00
Здоровье

В Тюменской области – всплеск заболеваемости пневмонией

Рост наблюдается последние недели
Вадим Бегун
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В Тюменской области – всплеск заболеваемости пневмонией. Фото - pixabay.com.В Тюменской области – всплеск заболеваемости пневмонией. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области зафиксирован всплеск заболеваемости пневмонией. Так, с начала 2020 года было зарегистрировано более восьми тысяч случаев заболевания пневмонией. За аналогичный период прошлого года их было около шести тысяч.

– Чтобы избежать пневмонии, в том числе вызванной новой коронавирусной инфекцией, нужно своевременно обращаться за помощью при первых симптомах ОРВИ. Также все получившие положительный тест на COVID-19 и совместно проживающие с ними члены семей должны оставаться на домашней самоизоляции. Им бесплатно и с доставкой на дом выдаются профилактические лекарственные препараты, – сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за десять месяцев 2019 года в Тюменской области зафиксировано 107 смертей от пневмонии. По сравнению с 2018 годом, когда от этого заболевания скончались 165 человек, снижение составляет более 35%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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