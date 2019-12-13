2019-12-13T10:00:53+03:00
Здоровье

Более ста тюменцев умерли от пневмонии в этом году

Однако медики фиксируют снижение смертности
Вадим Бегун
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Более ста тюменцев умерли от пневмонии в этом году.Более ста тюменцев умерли от пневмонии в этом году.Фото: Ольга Крыльцова
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За десять месяцев этого года в Тюменской области зафиксировано 107 смертей от пневмонии. По сравнению с прошлым годом, когда от этого заболевания скончались 165 человек, снижение составляется более чем на 35%.

– Часто после заражения, в самом начале развития пневмонии, многие не обращают внимания на симптомы проявления болезни, так как они могут быть слабо выражены. Симптомы пневмонии схожи с симптомами других поражений дыхательных путей, поэтому болезнь трудно диагностировать без специальных обследований, – рассказывает пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, для профилактики пневмонии существует вакцина, которая прошла клинические испытания и признана специалистами эффективной в борьбе с пневмококковой инфекцией. Она применяется у детей до 5 лет и у взрослых старше 50 – для тех, кто находится в группе повышенного риска.

Если детей с 2014 года прививают бесплатно, то иммунизация взрослого населения пока не вошла в Национальный календарь прививок РФ, поэтому ставится платно, за счет собственных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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