СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-13T10:00:53+03:00

Более ста тюменцев умерли от пневмонии в этом году. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

За десять месяцев этого года в Тюменской области зафиксировано 107 смертей от пневмонии. По сравнению с прошлым годом, когда от этого заболевания скончались 165 человек, снижение составляется более чем на 35%.

– Часто после заражения, в самом начале развития пневмонии, многие не обращают внимания на симптомы проявления болезни, так как они могут быть слабо выражены. Симптомы пневмонии схожи с симптомами других поражений дыхательных путей, поэтому болезнь трудно диагностировать без специальных обследований, – рассказывает пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, для профилактики пневмонии существует вакцина, которая прошла клинические испытания и признана специалистами эффективной в борьбе с пневмококковой инфекцией. Она применяется у детей до 5 лет и у взрослых старше 50 – для тех, кто находится в группе повышенного риска.

Если детей с 2014 года прививают бесплатно, то иммунизация взрослого населения пока не вошла в Национальный календарь прививок РФ, поэтому ставится платно, за счет собственных средств.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU