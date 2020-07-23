23 Июль 2020 2020-07-23T11:25:34+03:00

Тюменец улетел в кювет на «Ниве» и погиб.

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В Вагайском районе накануне, 22 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. На 46-м километре автодороги Вагай – Абаул водитель на «Ниве» улетел в кювет, машина опрокинулась. К сожалению, мужчина погиб, передает "МегаТюмень".

– 63-летний водитель скончался на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре 20 июля автокран насмерть сбил молодую девушку. Дорожный инцидент произошел на улице Губернской. Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что пострадавшая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Они также отмечают, что в прошлом месяце девочке исполнилось 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU