В Тюмени 15-летняя девочка погибла под колесами автокрана
В Тюмени накануне, 20 июля, автокран насмерть сбил молодую девушку. Дорожный инцидент произошел на улице Губернской.
Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что пострадавшая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Они также отмечают, что в прошлом месяце девочке исполнилось 15 лет.
– Тюменка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. В настоящее время автоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, передает «МегаТюмень».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на перекрестке улиц Республики и Воровского 18 июля также произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автобус, следующий 101-м маршрутом, сбил юного велосипедиста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Тюмени автобус насмерть сбил юношу на велосипеде
Дорожный инцидент произошел на перекрестке Республики и Воровского (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU