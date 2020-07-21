21 Июль 2020 2020-07-21T09:29:20+03:00

В Тюмени 15-летняя девочка погибла под колесами автокрана. Фото - соцсети.

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В Тюмени накануне, 20 июля, автокран насмерть сбил молодую девушку. Дорожный инцидент произошел на улице Губернской.

Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что пострадавшая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Они также отмечают, что в прошлом месяце девочке исполнилось 15 лет.

– Тюменка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. В настоящее время автоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на перекрестке улиц Республики и Воровского 18 июля также произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автобус, следующий 101-м маршрутом, сбил юного велосипедиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU