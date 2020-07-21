2020-07-21T09:29:20+03:00
Происшествия

В Тюмени 15-летняя девочка погибла под колесами автокрана

Девушка скончалась на месте происшествия
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени 15-летняя девочка погибла под колесами автокрана. Фото - соцсети.В Тюмени 15-летняя девочка погибла под колесами автокрана. Фото - соцсети.
Изменить размер текста:

В Тюмени накануне, 20 июля, автокран насмерть сбил молодую девушку. Дорожный инцидент произошел на улице Губернской.

Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что пострадавшая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Они также отмечают, что в прошлом месяце девочке исполнилось 15 лет.

– Тюменка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. В настоящее время автоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на перекрестке улиц Республики и Воровского 18 июля также произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автобус, следующий 101-м маршрутом, сбил юного велосипедиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Тюмени автобус насмерть сбил юношу на велосипеде

Дорожный инцидент произошел на перекрестке Республики и Воровского (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салют в Тюмени на День города – 2020: будет или нет?
Тюменской УК внесли представление за затопление центра детей-инвалидов
В Тюмени на время ремонта ограничат движение по мосту на улице Пермякова
В Тюмени 15-летняя девочка погибла под колесами автокрана
Развязку на Мельникайте – 30 лет Победы в Тюмени сдадут в конце лета
Елена Кашкарова: «Маркировка нужна для борьбы с контрафактом товаров»
«Написал явку с повинной»: тюменца, похитившего батареи, замучила совесть
Тюменец похитил саженцы яблонь и груш и продал их знакомому
В Тюмени изменят схему движения автобусов 40-го маршрута
На улице Харьковской в Тюмени отключат светофоры
Погода на 21 июля в Тюмени: до плюс 24, без осадков
Тюменская область – на первой позиции товарооборота с Республикой Беларусь среди всех российских регионов
В Абатском районе появятся новые рабочие места благодаря строительству новой стоматологии
В Тюменской области продлён режим повышенной готовности
Тюменцам выплатили 171 миллион рублей долгов по зарплате
Тюменец, стрелявший в лесу в росгвардейцев, предстанет перед судом
В Тюмени пройдет прямой эфир «Сроки выплат пособий при прямых выплатах по материнству»
С Антипинского НПЗ требуют еще 95 миллионов рублей
В Тюмени заступившийся за девушку молодой человек избил ее обидчика
Тюменка пырнула ножом супруга, который ходил голым у соседа дома
В Тюмени станет больше платных парковок
Тюменцы жалуются на нехватку песка на детских площадках
Десятки животных погибли в тюменской деревне после удара молнии
В строительной компании Тобольска коронавирусом заразились сразу 57 человек
Житель Омска погиб в страшном ДТП на тюменской трассе
Очередной антирекорд: число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 июля 2020 года увеличилось на 112 человек