18 Июль 2020 2020-07-18T16:31:40+03:00

В центре Тюмени автобус насмерть сбил юношу на велосипеде. Скриншот видео из соцсетей.

Изменить размер текста: A A

На перекрестке улиц Республики и Воровского сегодня, 18 июля, около часа дня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автобус, следующий 101-м маршрутом, насмерть сбил юного велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в одном из местных пабликов социальной сети «ВКонтакте».

– Водитель автобуса утверждает, что пострадавший, коим оказался 14-летний мальчик, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На месте работала бригада медиков скорой помощи. К сожалению, юношу не удалось спасти. По данному факту проводит процессуальную проверку следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД по Тюменской области. Ход и результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU