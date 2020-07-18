2020-07-18T16:31:40+03:00
Происшествия

В центре Тюмени автобус насмерть сбил юношу на велосипеде

Дорожный инцидент произошел на перекрестке Республики и Воровского
Вадим Бегун
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В центре Тюмени автобус насмерть сбил юношу на велосипеде. Скриншот видео из соцсетей.В центре Тюмени автобус насмерть сбил юношу на велосипеде. Скриншот видео из соцсетей.
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На перекрестке улиц Республики и Воровского сегодня, 18 июля, около часа дня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автобус, следующий 101-м маршрутом, насмерть сбил юного велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в одном из местных пабликов социальной сети «ВКонтакте».

– Водитель автобуса утверждает, что пострадавший, коим оказался 14-летний мальчик, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На месте работала бригада медиков скорой помощи. К сожалению, юношу не удалось спасти. По данному факту проводит процессуальную проверку следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД по Тюменской области. Ход и результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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