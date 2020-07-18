В центре Тюмени автобус насмерть сбил юношу на велосипеде
На перекрестке улиц Республики и Воровского сегодня, 18 июля, около часа дня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автобус, следующий 101-м маршрутом, насмерть сбил юного велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в одном из местных пабликов социальной сети «ВКонтакте».
– Водитель автобуса утверждает, что пострадавший, коим оказался 14-летний мальчик, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
На месте работала бригада медиков скорой помощи. К сожалению, юношу не удалось спасти. По данному факту проводит процессуальную проверку следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД по Тюменской области. Ход и результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU