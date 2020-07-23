23 Июль 2020 2020-07-23T10:30:03+03:00

«ТОДЭП» проследит за дорогами ЦАО Тюмени за 419 миллионов рублей. Фото: Вадим Бегун

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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие займется содержанием дорог в Центральном административном округе Тюмени. На эти цели выделят более 419 миллионов рублей. Деньги пойдут из городского бюджета.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на аукцион была подана одна заявка – как раз от ТОДЭП. Ее и признали соответствующей всем требованиям.

Теперь компании предстоит содержать автомобильные дороги местного значения. Помимо этого, нужно будет следить за состоянием светофоров, объектов благоустройства, контейнерных площадок и ливневки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ТОДЭП в очередной раз получило крупный контракт. На этот раз компания отремонтирует 41 километр трассы Р-402. Предприятию предстоит реконструировать автомобильную дорогу Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск с 39-го по 77-й километр.

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На аукцион была подана лишь одна заявка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU