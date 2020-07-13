ТОДЭП получило миллиардный контракт на ремонт тюменской трассы

13 Июль 2020 2020-07-13T09:10:01+03:00

На аукцион была подана лишь одна заявка

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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие в очередной раз получило крупный контракт. На этот раз компания отремонтирует 41 километр трассы Р-402 .

Из информации, размещенной на сайте госуслуг, следует, что на аукцион была подана лишь одна заявка – от ТОДЭП. Ее и признали соответствующей всем требованиям.

Теперь победителю лота предстоит реконструировать автомобильную дорогу Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск с 39-го по 77-й километр. Предприятие проведет работы в несколько этапов. Так, на первом этапе подрядчик отремонтирует 21 километр дороги, на втором – 14,1 км. Помимо этого, ТОДЭП установит специальные акустические экраны.

Все работы, на которые выделят более четырех миллиардов рублей, должны быть завершены в ноябре 2022 года. Их заказчиком является Уралуправтодор.

ИСТОЧНИК KP.RU