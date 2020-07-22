Тюменский прокурор поручил проверить аттракционы

22 Июль 2020 2020-07-22T15:50:48+03:00

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить аттракционы. Если будут зафиксированы факты травмирования детей, ведомство примет необходимые меры реагирования.

– Информацию о нарушениях можно сообщать по телефону 8 (3452) 27-04-68 либо направлять на электронную почту proc72@yandex.ru. Все сообщения будут проверены, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Стоит отметить, что в прошлом году в ходе проверок аттракционов было выявлено более 20 нарушений закона, в целях устранения которых внесли 14 представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлекли восемь человек, к административной – 10.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что следователи организовали доследственную проверку по информации, которую опубликовало одно из местных СМИ. В ней говорится, что шестилетняя девочка получила травму на батуте 12 июля 2020 года в сквере Гимназистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU