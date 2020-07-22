В Тюменской области пенсионер зверски зарезал спящую подругу
В Тюменской области предъявлено обвинение пенсионеру. Пожилой человек убил свою подругу.
По версии следствия, в ночь с 20 на 21 июля обвиняемый в доме в селе Горьковка нанес своей спящей сожительнице множество ударов ножом в грудь. От причиненных ранений женщина погибла. Трагический инцидент произошел на почве личной неприязни.
– Злоумышленник был установлен и задержан благодаря оперативным действиям следователей и полицейских, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Ярковского района. Мужчину обвиняют в убийстве своей сожительницы. В момент ссоры мужчина схватил нож и ударил им подругу.
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ИСТОЧНИК KP.RU